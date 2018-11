Scienziati contro il convegno di biodinamica al Politecnico Milano

C’è contrarietà nel mondo scientifico per il convegno sull’agricoltura biodinamica che si terrà al Politecnico di Milano venerdì 16 e sabato 17 novembre e che prevede, tra le personalità invitate, anche il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio.

Il Gruppo 2003 per la Ricerca Scientifica, che riunisce numerosi scienziati italiani di fama internazionale, rivolge un appello al rettore Ferruccio Resta, chiedendo di prendere le distanze dalla manifestazione giudicata antiscientifica.

“Ci stupisce che una sede prestigiosa della scienza e della tecnologia italiana lasci spazio a pratiche esoteriche che nulla hanno di scientifico”, scrivono i ricercatori in una lettera aperta rivolta al rettore. “In questo periodo storico in cui la societa’ italiana e’ attraversata da forti correnti d’opinione di stampo antiscientifico (dai no-vax al negazionismo sulla Xylella), ci sembra importante che almeno gli atenei diano un segnale di fiducia nella scienza e nel suo metodo. Per questo – prosegue la nota – il Gruppo 2003 si associa ad altri studiosi nell’invitarla a prendere le distanze da tale manifestazione a difesa del buon nome dell’istituzione da lei presieduta”.

Il convegno, promosso dall’Associazione agricoltura biodinamica in collaborazione con il Fondo ambiente italiano (Fai), Demeter Associazione Italia e Politecnico di Milano, si aprira’ il 15 novembre alla Triennale di Milano, alla presenza del sottosegretario alle Politiche agricole Alessandra Pesce, e proseguira’ il 16 e 17 novembre nella sede dell’ateneo milanese. Tra le personalita’ in programma ci sono il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente di Coldiretti Roberto Moncalvo, mentre risulta invitato anche il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio.