California: Neil Young perde la casa e attacca Trump, “la vera ragione degli incendi è il cambiamento climatico”

Anche la leggenda del rock Neil Young è tra coloro la cui casa di Malibu è andata distrutta negli incendi che stanno devastando la California: Young ha attaccato il “cosiddetto presidente Donald Trump” che la scorsa settimana su Twitter ha dato la colpa dei roghi alla “cattiva gestione delle foreste“.

“La vera ragione degli incendi è il cambiamento climatico“, ha scritto Young sul suo sito web: “Eventi climatici estremi e la nostra prolungata siccità ne fanno parte“. “Le temperature sono più alte in California di quanto non lo siano state in qualunque estate a memoria d’uomo. I nostri pompieri non hanno mai visto nulla di simile. Trump sembra negarlo. Forse il nuovo Congresso farà qualcosa, speriamo“.

Altri vip sono rimasti “senza tetto” in questi giorni: l’attore scozzese Gerald Butler ha postato su Twitter una foto dei resti della sua villa, ringraziando i vigili del fuoco per il loro coraggio.