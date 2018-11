I cambiamenti climatici stanno mettendo a rischio la nostra salute: diabete e malattie cardiache in aumento per le ondate di calore

Il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici influenzano anche la nostra salute. Le ondate di calore sempre più frequenti, infatti, minacciano la salute di milioni di persone in tutto il mondo, sempre più vulnerabili a causa di questo fenomeno climatico, soprattutto anziani e individui con malattie croniche: nel 2017 nel mondo erano 157 milioni gli individui vulnerabili, ovvero 18 milioni in più rispetto all’anno precedente. L’allarme arriva da uno recente studio pubblicato sulla rivista Lancet secondo cui l’esposizione a colpi di calore mette a rischio soprattutto la salute di cuore e reni. Europa e paesi del Mediterraneo orientale, tra tutti, sono i più vulnerabili al problema perché in queste zone vi è un maggior numero di anziani che vivono nelle città.

Il rapporto sulla vulnerabilità globale alle ondate di calore si chiama “Countdown on Health and Climate Change” ed è stato messo a punto da un’équipe internazionale di scienziati. Tra cui Professor Hilary Graham della University of York, (GB) che ha spiegato come siano in netto aumento “le persone vulnerabili alle ondate di calore perché aumentano gli anziani e cresce la quota di over-65 che abita nei centri urbani”. Inoltre aumentano gli individui con malattie croniche come diabete, problemi di cuore e malattie respiratorie che sono i più vulnerabili a questo fenomeno climatico sempre più estremo ed evidente: per ogni individuo il tempo di esposizione alle ondate è salito di una media di 1,4 nel periodo 2000-2017, rispetto al periodo 1986-2005. E’ emerso anche che nel 2017 vi sono stati 153 miliardi di ore di lavoro perse per esposizione alle ondate di calore (+62 mld di ore dal 2000; l’80% delle ore nel settore agricolo). La ricerca ha inoltre stabiliti che con le ondate di calore aumenta anche la diffusione di infezioni pericolose portate dagli insetti, tra queste la malaria, la febbre di Dengue e il colera.