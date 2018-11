“La canapa, un’opportunità sostenibile”: ad Acquaviva delle Fonti (BA) un incontro informativo

Fornire alla cittadinanza, alle scuole e agli operatori del mondo agricolo una prima informativa sulle caratteristiche della canapa e sulla filiera collegata, questo l’obiettivo dell’incontro “La canapa – un’opportunità sostenibile” in programma sabato 10 novembre 2018 presso la Sala Anagrafe del comune di Acquaviva delle Fonti (Ba).

Il convegno organizzato dalla “Laverdevia”, associazione che si adopera per individuare e valorizzare i punti di forza dei territori rurali con il rispetto dei principi della sostenibilità ambientale, economica e sociale, e da Agri Acquaviva, cooperativa agricola che si pone l’obiettivo di recuperare terreni abbandonati e dare lavoro e dignità alla popolazione locale, vede la co-partecipazione di Fertileva, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea), del Centro di eccellenza di Ateneo per la sostenibilità “Sustainability center” dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” e il patrocinio del comune di Acquaviva delle Fonti (Ba).

La coltivazione della canapa fino ai primi anni del ‘900 era una coltivazione ampiamente diffusa in tutte le regioni italiane e il nostro paese era il secondo produttore di canapa per quantità e qualità dopo la Russia. Una coltivazione sostenibile sempre più riscoperta negli ultimi anni in quanto coltura da rinnovo e con un ruolo agronomico fondamentale nei sistemi colturali degli ambienti mediterranei.

Un’occasione per scoprire storia, opportunità e sostenibilità di questa coltura, analizzare le tecniche colturale e l’importanza della concimazione organica nella nutrizione del suolo e delle colture, presentare il progetto del campo sperimentale coltivato a canapa, esperienza concreta, rivolta alla collettività, di coltivazione della canapa in un fondo messo a disposizione dal Comune e nel quale poter osservare il comportamento delle cultivar in funzione della gestione del suolo, concimazione ed irrigazione.