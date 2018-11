Cancro: il “Premio Medicina Italia” al prof. Paolo Ascierto

Nuovo premio assegnato al Prof. Paolo Ascierto, Presidente della Fondazione Melanoma e Direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto “Pascale” di Napoli. Lo scienziato napoletano ha vinto il “Premio Medicina Italia” che è stato consegnato ieri presso la Sala dei Marmi della Provincia di Pescara. La manifestazione è giunta alla terza edizione ed è curata dall’associazione culturale “Ulisse 2000” in collaborazione con uno staff di medici. L’obiettivo dell’iniziativa è dare un riconoscimento a quelle equìpe mediche che si sono distinte in campo nazionale (e non solo) nei rispettivi settori di competenza. “Ringrazio la giura per avermi scelto e sono onorato di aver vinto questo prestigioso premio – spiega il prof. Ascierto -. Il merito ovviamente non è solo mio ma di tutto il nostro team di ricerca del ‘Pascale’ di Napoli. In questi anni abbiamo portato avanti importanti studi per la messa a punto di terapie sempre più efficaci in grado di contrastare il melanoma. Si tratta di una patologia oncologica della pelle molto pericolosa e in forte crescita in Italia. In totale nell’ultimo decennio tra le mura del nostro dipartimento sono state condotte più di 100 sperimentazioni per un totale di oltre 3.000 pazienti coinvolti”. “Vogliamo proseguire in questa direzione e far diventare sempre più il Pascale un centro di livello internazionale nella lotta contro i tumori – sottolinea il dott. Attilio Bianchi, Direttore Generale del Pascale -. Siamo già un punto di riferimento per la rete oncologica regionale della Campania e accogliamo nella nostra struttura numerosi pazienti che vengono da tutto il Sud d’Italia”.

Il prof. Ascierto è presidente della Fondazione Melanoma Onlus: nata nel 2010, vuole rappresentare un punto di riferimento per i cittadini, sostenendo progetti di ricerca e campagne di informazione. Le iniziative che la Fondazione ha condotto in più di 8 anni hanno sensibilizzato i cittadini, che si sono sottoposti in gran numero agli esami di screening. Le campagne di prevenzione contro il cancro si traducono in milioni di vite salvate e in risparmi per il sistema. Il prof. Ascierto è anche membro del Board of Directors della Society for Immunotherapy of Cancer (SITC), la società più importante al mondo sull’immunoterapia, è coordinatore delle linee guida AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) sul melanoma e presente nei maggiori board internazionali sull’immunoterapia.