Clima: l’isola di Palau mette vieta le creme solari per proteggere la barriera corallina

L’isola di Palau vieterà dal 2020 le creme solari: lo scopo è proteggere le barriere coralline dalle sostanze tossiche.

Secondo le autorità, è stata ormai dimostrata scientificamente la tossicità per i coralli delle sostanze chimiche contenute nelle creme protettive, anche in piccole dosi.

Dato che ogni barca trasporta molti turisti, ciò equivale “ogni giorno a galloni di creme solari che finiscono nell’oceano nei famosi siti di immersione e snorkelling di Palau“.

Dal 1 gennaio 2020 sarà dunque vietata l’importazione o vendita di creme solari che contengono anche solo una delle 10 sostanze chimiche vietate: in caso di trasgressione è previsto il pagamento di una multa da mille dollari e la confisca del prodotto.