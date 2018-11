Clima, il Segretario ONU: serve “maggiore creatività” per fermare il riscaldamento globale

Secondo il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il pianeta non si sta muovendo abbastanza velocemente per contenere il global warming e necessita di un’azione immediata per affrontare la sfida. Le dichiarazioni di Guterres sono state pronunciate in vista dei colloqui sul Clima della COP24 in programma a dicembre a Katowice, dove di cercherà di rilanciare un accordo globale come quello raggiunto a Parigi nel 2015.

Guterres ha esortato i leader mondiali a limitare il riscaldamento globale a +1,5°C al di sopra dei livelli preindustriali: “Abbiamo bisogno di maggiore creatività per trasformare la nostra economia e limitare il riscaldamento globale ad un livello il più vicino possibile a 1,5°C. Il cambiamento climatico si sta muovendo più velocemente di noi e non possiamo permetterci ulteriori ritardi. Il mondo conta su tutte le nazioni per garantire il successo della conferenza sul Clima del prossimo mese in Polonia“.