Colpito da un masso mentre faceva arrampicata: immediato il trasporto in ospedale con elisoccorso

Un uomo è stato colpito al torace da un masso mentre faceva arrampicata nella zona di Castel Medusa, a Samughero, in provincia di Oristano. Il 38enne di trovava nel settore chiamato ‘l’Anfiteatro’, quando è stato colpito. I suoi compagni hanno subito chiamato dato l’allarme e sul posto è arrivato l’elisoccorso con un’equipe medica e un tecnico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Il ferito, che è rimasto sempre cosciente, è stato imbragato, posizionato sulla barella e portato a bordo del velivolo con il verricello per essere trasportato in ospedale. Si trova ora ricoverato al Brotzu di Cagliari. L’incidente è avvenuto poco dopo le 12. L’escursionista, dopo essere stato colpito dal masso, è caduto da qualche metro di altezza.