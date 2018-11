Corpo estraneo nell’omogeneizzato, Codacons: “Controlli sui cibi inadeguati”

“Si è accorta dalla «espressione insolita» della figlia di 6 mesi che in quel vasetto di omogeneizzati che la piccola stava mangiando c’era qualcosa che non andava e solo la prontezza della madre ha evitato che la neonata ingerisse un piccolo corpo, probabilmente di materiale plastico, mischiato all’interno dell’alimento“: lo spiega il Codacons, in riferimento al caso denunciato in Friuli Venezia Giulia.

“Quel vasetto, stando a quanto ricostruito dal pm Maura Ripamonti del dipartimento ‘ambiente, salute e lavorò guidato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, è stato prodotto in uno stabilimento polacco.

Gli inquirenti hanno già disposto il sequestro per accertamenti del lotto di omogeneizzati venduti nel supermercato dove la donna ha acquistato quel vasetto. Sono in corso le analisi del Nas“, riporta il Codacons.

“Si tratta dell’ennesimo episodio che evidenzia l’inadeguatezza dei controlli operati sui cibi, in particolar modo quelli provenienti dall’estero – afferma il Codacons – è una questione di sicurezza e igiene che non può essere ulteriormente ignorata“.

A tal fine, l’Associazione presenta esposto e nomina di parte offesa in Procura.