Cortina: il sogno olimpico e le luci di Disano

La Regina della Dolomiti torna protagonista sulla scena mondiale degli sport invernali. La candidatura, in binomio con Milano, per le Olimpiadi Invernali 2026 fa sognare, evocando i fasti dell’Olimpiade del 1956, che lanciò la località ampezzana nel gotha internazionale delle mete turistiche di montagna.

In attesa del verdetto del Comitato olimpico Cortina d’Ampezzo è già la località designata per i Campionati del Mondo di Sci Alpino 2021. Undici giorni di gare, con la partecipazione di 600 atleti da 70 nazioni.

Nella presentazione dell’evento, Alessandro Benetton, presidente di Fondazione Cortina 2021 ha dichiarato che è in programma la creazione di nuove piste e l’ampliamento di quelle esistenti. Nei quattro anni che mancano all’appuntamento con i Mondiali il capoluogo ampezzano ospiterà complessivamente 28 gare internazionali di sci. Un fitto calendario di appuntamenti sportivi che si apre con la Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile il 20 e 21 gennaio 2019.

In vista di questi importanti appuntamenti Cortina lavora allo sviluppo di piste da sci e impianti indoor. Disano Illuminazione è un partner tecnologico importante per garantire qualità tecnica e alta spettacolarità delle gare.

Oltre alla sponsorizzazione pluriennale della pista per le gare della Coppa del Mondo di Snowboard, le luci di Disano sono presenti in alcune delle piste più importanti del comprensorio sciistico, negli impianti indoor per l’hockey e per il curling.

Piste da sci: supporto tecnologico e scenari luminosi

Disano è presente con i suoi proiettori in diverse piste da sci di Cortina. Dagli storici tracciati ai nuovi percorsi in vista di Campionati Mondiali e Olimpiadi, l’illuminazione svolge importanti funzioni di supporto alle operazioni con cui si preparano le piste per le gare più importanti e contribuisce alla creazione di suggestive scenografie notturne.

Tra le novità a cui sta collaborando Disano c’è la nuova pista Vertigine che verrà realizzata per i Campionati del mondo di sci 2021. Sul suo tracciato si svolgeranno le gare maschili di discesa, slalom gigante e supergigante.

Snowboard: la Coppa del Mondo illuminata da Disano

La pista del Faloria dove si svolgono le gare di Coppa del Mondo di Snowboard è illuminata dai proiettori Disano. Per il quarto anno consecutivo Disano è sponsor della manifestazione organizzata dalla Snowboard Club Cortina, presieduto da Denis Constantini. Una consolidata partnership che garantisce il grande spettacolo dello slalom parallelo in notturna.

La pista del Faloria, lunga circa 350 metri, è illuminata con un impianto fisso costituito da 128 proiettori Forum (Disano) da 2000 W distribuiti su 16 pali alti 13 metri per ogni lato. Ogni palo monta 4 proiettori Forum da 2000 W a fascio largo e fascio medio. L’impianto è omologato dalla FIS (Federazione Internazionale Sci) e assicura un’illuminazione dai 1000 ai 1400 lux, perfetta per le riprese televisive.

La pista per le gare di quest’anno è stata ampliata e l’impianto luci è stato potenziato con altri 54 proiettori Forum (Disano) da 2000 W, posizionati in modo da garantire la perfetta visibilità per gli atleti in gara, per il pubblico presente e per i telespettatori collegati alla diretta tv.

Hockey e curling: tradizione e nuove tecnologie

Anche per altri sport invernali Disano è in prima linea a Cortina. Per quanto riguarda l’hockey su ghiaccio, Disano è sponsor della squadra locale (S.G. Cortina), una delle più antiche e titolate squadre italiane.

Infine, una menzione speciale riguarda il curling, una disciplina che a Cortina ha tradizioni importanti. Nella candidatura olimpica Milano-Cortina le gare di questo sport sono collocate a Cortina.

“Le Olimpiadi sono per noi un’occasione molto importante – ci spiega Alessandro Zisa del Curling Dolomiti Disano – qualora ci fossero assegnate porterebbero enormi vantaggi per lo sport e grandi investimenti anche sulle strutture. Il tutto rispettando l’ambiente e senza stravolgere il volto di Cortina. Insieme a Milano abbiamo firmato anche una carta con le regole per il massimo rispetto ambientale.”

Per quanto riguarda il curling Cortina è uno dei centri di riferimento nazionali più importanti, come ci spiega Zisa: “Lavoriamo soprattutto sul futuro, coinvolgendo i ragazzi tra 10 e 21 anni, e facendo incontri con le scuole per promuovere questo sport. Siamo supportati dalla Federghiaccio dalla Regione Veneto e dal Comune di Cortina, perché le istituzioni locali credono molto nel valore anche educativo dello sport. Siamo grati alla Disano che ci ha dato una mano per illuminare il campo di allenamento dove ogni giorno praticano questo sport tanti ragazzi.”