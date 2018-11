Spazio: il 7 gennaio 2019 il primo volo della capsula Crew Dragon di SpaceX

SpaceX ha fissato per il 7 gennaio 2019 il primo volo di Crew Dragon, la capsula destinata a portare esseri umani in orbita: si tratterà di un volo dimostrativo e senza equipaggio, diretto verso la Stazione Spaziale Internazionale, e, se tutto procederà secondo i piani, i primi uomini potrebbero utilizzarla a giugno e potrebbero essere Robert Behnken e Douglas Hurley, astronauti NASA.

Potrebbe rappresentare un’importante pietra miliare per lasciarsi alle spalle la dipendenza dalla navetta russa Soyuz per il trasporto degli astronauti in orbita.

Il volo dimostrativo di Crew Dragon è stato chiamato Demo-1 e verrà lanciato con il razzo Falcon 9, dal Complesso 39 del Kennedy Space Center, a Cape Canaveral in Florida: è in programma l’attracco autonomo alla ISS e, successivamente, il distacco e il rientro con “splashdown” nell’oceano.