“Venerdi’ prossimo sara’ riaperto corso Perrone, i lavori di costruzione della mantovana stanno andando avanti, contiamo di finire i lavori giovedi’ prossimo e di riaprire al traffico la strada sotto ponte Morandi’ venerdi’ a meno che il maltempo non causi ritardi la prossima settimana”.

Lo annuncia il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci stasera a Genova in una conferenza stampa insieme al presidente della Regione e commissario per l’emergenza Giovanni Toti.