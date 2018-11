Crollo ponte Morandi, Bucci: demolizione dei monconi “prima di Natale”

“Io penso che prima di Natale cominceremo i lavori di demolizione dei monconi del ponte Morandi“: lo ha dichiarato oggi Marco Bucci, sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione, a margine della cerimonia in ricordo delle 43 vittime del crollo del viadotto. “Ho gia’ fatto il piano di progetto con il mio team pseudo-ufficiale, perche’ aspettiamo di avere l’ufficialita’ dal decreto. Ci siamo messi d’accordo con la Procura: presenteremo la richiesta ufficiale per il dissequestro del ponte non appena avremo il progetto di demolizione pronto, che daremo in contemporanea al Gip e alla Procura“.