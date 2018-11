Cyber Monday: per 4 italiani su 10 regali di Natale online

Quattro italiani su dieci (40%) acquistano in rete regali di Natale con un aumento del 4% rispetto allo scorso anno: lo ha rilevato un’analisi Coldiretti sui dati Deloitte pubblicata in occasione del Cyber Monday di domani. La spesa in regali degli italiani per feste di fine 2018 – sottolinea la Coldiretti – e’ stimata complessivamente (on e off line) pari a 216 euro a famiglia su valori superiori dell’10% ai 197 euro che si spendono in media in Europa, dove gli inglesi sono al vertice della classifica con una spesa di 341 euro a famiglia e in fondo ci sono i polacchi con appena 124 euro. L’incidenza dell’online per Natale in Italia – precisa la Coldiretti – e’ inferiore a quella di Paesi come la Germania e la Gran Bretagna ma superiore a quella di Spagna, Grecia e Portogallo. Le motivazioni per la spesa in rete – spiega Coldiretti – sono la possibilita’ di avere la consegna a domicilio, una piu’ ampia possibilita’ di scelta, l’opportunita’ di fare confronti e i prezzi convenienti mentre le perplessita’ riguardano soprattutto la sicurezza dell’acquisto, la consegna di un prodotto integro e i rischi per la mancata corrispondenza del prodotto sul video rispetto a quello consegnato.

L’accresciuta attenzione per il Cyber Monday anche in Italia è giustificata dalla tendenza- sostiene la Coldiretti – ad acquistare i regali di Natale in anticipo per avvantaggiarsi dei prezzi più convenienti proposti da molti esercizi sotto forma di offerte speciali o per non dovere affrontare le lunghe file che caratterizzano il momento clou dello shopping delle festività.