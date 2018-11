La pasionaria Daniela Martani scende in politica: “Subito un progetto di legge per vietare le pellicce”

“La crisi dell’ambientalismo ci pone di fronte alla sfida di riportare l’ecologismo al centro del dibattito politico. L’accresciuta sensibilità sociale alle tematiche sulla tutela degli animali e sulla salvaguardia dell’ambiente hanno assunto un consistente peso nell’opinione pubblica. Serve un soggetto verde per una ripartenza forte e nuova”: lo dichiara in una nota Daniela Martani che annuncia la sua adesione ad Alleanza Popolare Ecologista (Ape). La “pasionaria di Alitalia” avrà la delega alla tutela e al benessere degli animali. “L’estinzione del partito dei Verdi e del Movimento Animalista – spiega – ha condotto l’ambientalismo istituzionale a fare più nulla per il Paese, creando una disaffezione generalizzata in politica sulle questioni che riguardano le future generazioni e gli ultimi tra gli ultimi. Il mio impegno a sostegno della questione animale e per un paese migliore sarà ancora più forte con Ape“. “La mia prima azione concreta – conclude l’ex gieffina Martani – sarà lavorare a un progetto di legge che vieti la vendita delle pellicce per fermare così un mercato di morte che ingenera inutili sofferenze a esseri innocenti. La pelliccia non ha alcuna utilità, non è un prodotto funzionale a scaldare e riparare dal freddo. È una fiera della vanità fondata sulla crudeltà che non ha più ragione di esistere. Il mio ‘Pdl pellicce’ abolirà automaticamente tutti gli allevamenti intensivi dove gli animali sono costretti a sopravvivere quasi immobilizzati, confinati in minuscole gabbie in attesa di essere scuoiati. Alla base della decisione di mettere al bando questa attività c’è il rispetto dell’ambiente e del benessere degli animali, ma soprattutto ascoltare l’86% degli italiani contrario a questa pratica orribile, fondata su abusi e torture. L’evoluzione dei costumi sociali ha dotato San Francisco di un provvedimento che vieta la vendita di pellicce, diventando la più grande città americana ad adottare una tale misura per proteggere gli animali. Successivamente è stata seguita nell’esempio ‘fur-free’ anche da Los Angeles, la quarta città più grande del mondo. Anche il Regno Unito sta lavorando a un divieto nazionale sulle pellicce. Il Bel Paese è maturo per una svolta storica di vero stile. La Norvegia è una delle ultime nazioni che in Europa ha emesso dei divieti e delle sanzioni per la presenza di allevamenti da pelliccia, ma paesi come Repubblica Ceca, Olanda, Austria, Regno Unito, Croazia, Serbia, Slovenia, Macedonia, Bosnia, Germania e Belgio hanno abbandonato già questo mercato immotivato di dolore. Il futuro è chiaro e gli altri paesi dell’Ue ce lo stanno indicando”.