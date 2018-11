Arriva la prima mappa completa del Dna della rondine: aiuterà a capire le migrazioni

Sequenziato per la prima volta l’intero genoma della rondine. Pubblicato sulla rivista Gigascience dai ricercatori dell’Università Statale di Milano, questo risultato aiuterà a capire meglio le migrazioni, il comportamento sessuale e l’adattamento ai cambiamenti climatici di questa e altre specie di uccelli.

Lo studio, condotto con la California State Polytechnic University e l’Università di Pavia, si e’ svolto nell’ambito del progetto internazionale Vertebrate Genomes Project, il cui obiettivo è sequenziare nei prossimi anni il genoma di tutte le oltre 66.000 specie di vertebrati viventi, per costruire una vera e propria ‘arca genomica’, con le informazioni genetiche di tutte le specie di vertebrati, molte delle quali in declino o in via di estinzione. Quello della rondone e’ uno dei genomi di piu’ elevata qualita’ finora prodotti, che da adesso sara’ a disposizione gratuitamente di tutta la comunita’ scientifica.

Gia’ precedenti sulla rondine e su altre specie di uccelli avevano dimostrato la forte componente genetica di caratteri chiave per la sopravvivenza, quali la migrazione o la riproduzione. Avere ora l’intera sequenza genomica della rondine sara’ la chiave per individuare i geni fondamentali di questa specie. La rondine e’ molto studiata dai ricercatori per il suo declino demografico, in parte dovuto ai cambiamenti climatici. Le informazioni sul genoma consentiranno di comprendere i meccanismi biologici su scala globale alla base di tale calo ed i processi evolutivi che potrebbero garantire l’adattamento delle popolazioni e la sopravvivenza della specie in un’epoca di grandi cambiamenti ambientali.