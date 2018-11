Donald Trump annulla un impegno ufficiale in Francia per il maltempo: delegati parteciperanno in sua vece

La Casa Bianca ha annunciato che la visita del presidente americano Donald Trump e della first lady Melania al cimitero americano di Aisne-Marne a Bois Belleau, in Francia, è stata cancellata “a causa di difficoltà di programmazione e logistiche causate dal maltempo“. Una delegazione americana guidata dal capo di gabinetto John Kelly e dal capo degli stati maggiori riuniti, generale Joe Dunford, parteciperà al loro posto. – Il presidente americano, ricevuto all’Eliseo per un colloquio con il presidente Emmanuel Macron questa mattina, poi rimasto a pranzo con la moglie Melanie – ospiti di Macron e della premiere dame Brigitte – ha deciso di annullare la visita al cimitero di guerra americano prevista nel pomeriggio. Trump doveva recarsi al cimitero subito dopo pranzo ma ha annullato la tappa “a causa del maltempo“. Il tempo e’ grigio e piovoso anche a Parigi. Trump, che domani non si fermera’ come tutti gli altri capi di Stato e di governo al “Forum della pace” voluto da Macron alla Villette, a Parigi, non ha altri appuntamenti previsti questo pomeriggio e si rechera’ direttamente stasera alla cena al Museo d’Orsay, alla quale parteciperanno una cinquantina di leader mondiali, fra i quali la cancelliera tedesca Angela Merkel.