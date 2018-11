Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: 3° appuntamento con la docu-serie

Terzo appuntamento con “Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”, la docu-serie in dieci puntate ideata da Simona Ercolani e prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, in onda in seconda serata e in replica ogni venerdì alle 15:20.

Le telecamere tornano nell’ospedale pediatrico più grande d’Europa per raccontare un nuovo ed intenso viaggio alla ricerca della guarigione, portando sul piccolo schermo storie di alta e media complessità medica per documentare dal vivo e dare spazio al miracolo quotidiano della medicina.

Nella terza puntata continua la storia di Teodora; nel reparto di Nefrologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è arrivato il giorno del trapianto. Cristina, la mamma di Teodora, sta per affrontare l’intervento di asportazione del rene per donarlo a sua figlia.

Anche la storia di Giorgia non si è conclusa, la ragazza sta affrontando un periodo molto delicato. Dopo il trapianto di cuore ci sono dei valori di esami modificati, che non le hanno permesso di uscire dall’ospedale.

Sempre nel reparto di Cardiologia viene ricoverato Edoardo, un ragazzo di 14 anni con una malformazione ad una valvola cardiaca. Il cardiochirurgo si prepara con il team di sala operatoria per intervenire sul cuore di Edoardo con una tecnica sperimentale.

L’hashtag per tutti i social sarà: #Dottoriincorsia