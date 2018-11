Elettricità Futura: domani a Milano seconda edizione del Workshop dedicato agli investimenti nel settore delle rinnovabili

Si terrà domani a Milano la seconda edizione del workshop Renewable Energy Investments In The Mediterranean And Beyond dedicato agli investimenti nel settore delle rinnovabili.

Organizzato da Elettricità Futura, ANIE & ANIE Rinnovabili, RES4MED & RES4AFRICA con il patrocinio di Assolombarda, il seminario costituirà un’importante occasione per facilitare il processo di internazionalizzazione, coinvolgendo sia le grandi utility, sia le PMI specializzate nella produzione e fornitura di energia elettrica, servizi, tecnologie e componenti.

Sarà, infatti, un evento dedicato ai Paesi a rapida crescita demografica e vasto potenziale energetico in cui il crescente fabbisogno di energia può essere soddisfatto da un ricorso sempre maggiore ad investimenti in generazione elettrica, principalmente da fonte solare ed eolica, che generano un impatto significativo anche sull’occupazione e sul tessuto economico locale.

Ricca di stimoli interessanti anche questa seconda edizione: dall’analisi del settore delle rinnovabili in Italia, che comprende previsioni di scenario a livello nazionale e internazionale e una panoramica delle tecnologie più promettenti, alla presentazione di case histories di successo e possibili nuovi progetti concreti d’interesse anche per le PMI, ai diversi canali di finanziamento esistenti a livello nazionale, comunitario e internazionale. Il workshop intende anche individuare le opportunità presenti nel segmento delle fonti rinnovabili nei Paesi del Nord Africa, in particolare in Marocco, Tunisia, Algeria ed Egitto; favorire il dialogo tra le varie parti coinvolte, dalle istituzioni al mondo delle imprese fino al settore finanziario, anche rispetto alle difficoltà fino ad ora incontrate per realizzare iniziative di internazionalizzazione nelle aree del Nord Africa.

All’evento prenderanno parte Antonio Calabrò, Vice Presidente Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, Simone Mori, Presidente Elettricità Futura e Roberto Vigotti, Segretario Generale RES4MED. Seguiranno gli interventi di alcuni autorevoli esperti e rappresentanti del settore. Nel corso dell’evento Elettricità inoltre il progetto Marocco e il prototipo Rural economy che prevede l’aggregazione di una o più filiere per realizzare i primi impianti prototipali con tecnologie da fonti rinnovabili integrati e sistemi di gestione efficiente dell’acqua.