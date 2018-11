Emergenza maltempo, parte la colonna mobile della protezione civile dell’Abruzzo in aiuto del Veneto

Parte la Colonna Mobile della Protezione Civile Abruzzo verso le aree bellunesi in piena emergenza maltempo tra piogge incessanti, smottamenti e intere comunità isolate.

“Pochi istanti fa – dichiara il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca dalle sue pagine social – il Dipartimento Nazionale ha attivato la Protezione Civile Abruzzo, che per tempo aveva dato la propria disponibilità alla Commissione speciale della Provincia autonoma di Trento, per portare soccorso alle popolazioni del bellunese colpite dagli effetti del maltempo.

Nello specifico, come da ulteriore richiesta, è stata attivata la Colonna Mobile Regionale che si appresta a muovere verso il Veneto (partenza alle ore 05.00 del giorno 03.11.2018) con il seguente assetto:

n.1 mezzo con n.2 unità di personale della Protezione Civile della Regione Abruzzo, quali referenti della Colonna Mobile in partenza e in aggiunta ai n.16 volontari preallarmati dalla Sala Operativa;

n.1 Pulmino con n. 5 Volontari ANA Sezione Abruzzi (Squadra Alpinistica);

n.1 Camion con n.2 mezzi ‘mini Pala Meccanica’ con n. 2 Volontari;

n.1 Camion con PLE (Piattaforma di Lavoro Elevabile) con n. 3 Volontari;

n.2 PickUp con n. 6 Volontari.

L’orario previsto per l’arrivo è stimato per le ore 13.00 di domani 3 novembre”.