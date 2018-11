ENEA, #openday50%: come funziona il sito per il bonus fiscale sulle ristrutturazioni edilizie 2018

Mercoledì 28 novembre a Roma, ENEA organizza il seminario #OPENDAY50% per fornire consulenza sul funzionamento del nuovo portale https://ristrutturazioni2018.enea.it/, dedicato all’invio dei dati per usufruire della detrazione fiscale del 50% per interventi edilizi e tecnologici realizzati nel 2018 che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili.

Il seminario informativo è destinato alle associazioni di categoria, alle associazioni dei consumatori e agli operatori del settore, ed ha lo scopo di diffondere l’informazione circa l’obbligo della trasmissione dei dati, spiegarne gli obiettivi e illustrare il funzionamento del piattaforma informatica.