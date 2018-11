Fantastichini vanta una lunga carriera sul grande schermo e in tv: ha recitato in “Porte aperte” di Gianni Amelio, “Ferie d’agosto” di Paolo Virzì e “Saturno Contro” di Ferzan Ozpetek.

L’attore Ennio Fantastichini , classe 1955, sarebbe ricoverato presso il reparto di rianimazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli per una polmonite .

