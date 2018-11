Epidemia di Ebola in Congo: 386 casi, anche bimbi sotto i 2 anni

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel suo ultimo bollettino, ha reso noto che tra i casi di Ebola registrati in Congo ci sono anche diversi bimbi sotto i due anni, normalmente risparmiati dal virus.

La scorsa settimana sono stati 36 i nuovi casi confermati, con altri 7 giudicati probabili. In totale, dall’inizio dell’epidemia, ci sono stati 386 casi, di cui 39 fra gli operatori, con 219 morti.

Per cercare di contenere l’epidemia sono stati impiegati sia il vaccino che diverse terapie sperimentali, che sono oggetto di un vero e proprio test clinico.