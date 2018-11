ESA, Space Talks: chiacchierate spaziali all’aeroporto di Francoforte

Per tutto novembre, l’Europa ha parlato di spazio attraverso una serie di eventi di base che hanno attraversato il continente. Per celebrare il gran finale degli eventi, denominati European Space Talks, il 24 novembre l’ESA, il Centro Aerospaziale Tedesco DLR ed i loro partner vi invitano ad uno Space Talk informale, interattivo, presso l’aeroporto internazionale di Francoforte.

Nelle ultime tre settimane, membri della comunità spaziale di tutta Europa hanno presentato la loro passione condivisa in modi originali e creativi durante gli eventi European Space Talks: più di 250 conferenze, mostre, serate cinematografiche, giornate porte aperte e presentazioni, in 26 Paesi.

Il 24 novembre, il Direttore Generale dell’ESA Jan Wörner, l’astronauta ESA Thomas Reiter, l’Amministratore di Fraport Stefan Schulte, ed altri esperti di spicco del settore spaziale e delle industrie di avionica, si uniranno all’evento all’aeroporto internazionale di Francoforte. Parleranno delle missioni per esplorare il nostro Universo, di come arriviamo nello spazio, delle tecnologie che aiutano a migliorare la nostra conoscenza, di cosa facciamo per comprendere il nostro pianeta che cambia – e di come lo spazio ci influenza!

Le presentazioni saranno strutturate intorno a quattro angoli tematici: