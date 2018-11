L’ESA lancia il concorso “Il Clima dallo Spazio”, per “andare oltre le tabelle scientifiche ed i grafici”

L’idea è di andare oltre gli scienziati ed usare l’arte per mostrare ad un pubblico più vasto come il clima sta cambiando.

Il vincitore del concorso lavorerà in stretta collaborazione con il Climate Office dell’ESA, che gestisce l’iniziativa Climate Change, un programma di ricerca che genera archivi dei dati a lungo termine sul clima, basati sulle osservazioni da satellite delle calotte di ghiaccio polari, della circolazione oceanica, degli incendi boschivi e di numerosi altri aspetti del sistema Terra.

Il lavoro artistico finale sarà esposto al Simposio di livello internazionale Living Planet a Milano, a maggio 2019, e sarà utilizzato per la comunicazione sul tema del clima dallo spazio.

Al vincitore sarà offerta un’opportunità finanziata, di tre mesi, per sviluppare un concetto artistico originale con il Climate Office dell’ESA presso il Centro Europeo per le Applicazioni Spaziali e le Telecomunicazioni (ECSAT) ad Harwell, Regno Unito.

L’ ESA è alla ricerca di un artista creativo per coinvolgere il pubblico sull’importanza dei dati sul clima raccolti dai satelliti di osservazione della Terra.

Sei un artista con un interesse per l’osservazione della Terra ed il clima? Ti piacerebbe ottenere il posto di artista ospite per tre mesi presso lo stabilimento ESA nel Regno Unito? Allora ecco la tua occasione: partecipa al concorso “ Il Clima dallo Spazio ” prima del 31 dicembre.

“Scienza ed arte sono entrambe tentativi umani per comprendere il mondo intorno a noi. Vogliamo andare oltre le tabelle scientifiche ed i grafici, collaborando con artisti di talento per raggiungere un pubblico più vasto e coinvolgerlo nelle attuali conoscenze del dinamico cambiamento che si sta verificando in tutto il pianeta” spiega Pascal Lecomte, capo del Climate Office dell’ESA.

Il concorso invita artisti professionisti o emergenti a condividere concetti di opere d’arte originali per trasmettere il tema del clima dallo spazio ed è aperto ai cittadini degli Stati Membri dell’ESA. Devi avere più di 18 anni per poter partecipare.

Per maggiori informazioni visita la pagina del concorso ed invia una bozza di disegno della tua opera d’arte – che può essere sotto forma di illustrazione, immagine grafica, film o audio – entro le 13:00 (12:00 GMT) del 31 dicembre 2018.

Una giuria di esperti e membri dell’ESA giudicherà ciascun lavoro in base a creatività, abilità e rilevanza sul tema, ed il vincitore sarà informato il 25 gennaio 2019.