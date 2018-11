“ExpoSalus and Nutrition”: la SIPPS partecipa oggi all’inaugurazione

La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale partecipa in prima linea ad “ExpoSalus and Nutrition”, il progetto di Formedica e Fiera Roma dedicato alla salute, al benessere e alla qualità della vita, che si svolge fino al 11 novembre presso il Polo Fieristico di Roma Capitale. Oggi, dalle ore 13:00 alle ore 18:00, la SIPPS partecipa infatti all’inaugurazione dell’evento, portando in platea la propria esperienza sul tema “Presente e futuro del Sistema Salute in Italia: la parola agli addetti al settore”.

“Voglio ringraziare il Presidente del Congresso, Professor Andrea Lenzi, per aver aperto alla pediatria le porte di questa prestigiosa iniziativa – afferma il Dottor Giuseppe Di Mauro, Presidente SIPPS -. E’ davvero un onore prendere parte ad “ExpoSalus and Nutrition” e lavorare al fianco di professionisti, aziende, istituzioni, associazioni di pazienti e cittadini per migliorare la salute delle prossime generazioni e per far sì che tutti diventino davvero protagonisti attivi del proprio benessere”.

SIPPS protagonista anche della giornata conclusiva della Fiera: domenica 11 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, è infatti previsto un workshop che tratterà due importanti tematiche: la prima riguarda la presentazione del documento “Il bambino nella sua famiglia – Guida pratica per i Genitori”, strumento di formazione ed educazione facile da consultare e da comprendere. Il Dottor Leo Venturelli, pediatra di famiglia, è il responsabile dell’educazione alla salute della SIPPS. “La Guida – informa l’esperto – è ripartita in capitoli che spaziano dalla nascita all’alimentazione, dalla crescita all’educazione, passando per la cura, la sicurezza e la legge fino alla prevenzione preconcezionale e alla gravidanza. Senza dimenticare gli incidenti e le manovre di rianimazione e i diritti della donna madre e lavoratrice”. La Guida è uno strumento davvero utile per i genitori e risponde a numerose domande. Tra queste: come comportarsi con un bimbo appena nato? Quali vaccinazioni svolgere? Cosa fare per una giusta alimentazione? Quali le differenze tra allattamento al seno e allattamento artificiale? Quanto contano il gioco, la lettura e lo sport? In quale misura devono essere visti TV, videogiochi, smartphone e tablet? Quanto è importante riposare bene? I ‘no’ aiutano a crescere? Come scegliere il pediatra? Cosa fare quando un bambino non sta bene? A cosa si ha diritto per legge in merito ai congedi parentali?

Il secondo argomento al centro del workshop targato SIPPS è invece incentrato sulla “Consensus Human Early Life Prevention (HELP)”, che si sofferma sulla classificazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità delle più importanti malattie non trasmissibili: dai tumori al diabete mellito, dalle malattie respiratorie croniche fino alle patologie cardiovascolari. “La Consensus HELP – spiega il Professor Andrea Vania, Dirigente di I livello e Responsabile del Centro di Dietologia e Nutrizione Pediatrica del Dipartimento di Pediatria di Sapienza Università di Roma – è un utile documento che analizza le criticità e propone possibili interventi preventivi, finalizzati a rendere i primi ‘1.000 giorni di vita’, finestra temporale che va dal concepimento al secondo anno di vita, una reale opportunità per il futuro dei bambini. Gli argomenti – età fertile e concepimento, gravidanza, primo semestre di vita, secondo semestre di vita e 12-24 mesi – sono suddivisi in cinque capitoli, uno per ogni fase critica, e il testo si articola in una parte generale e in una parte con una serie di quesiti”.