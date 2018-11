Foggia: pescatore disperso nel lago di Lesina, ricerche in corso

Un pescatore, andato a pescare nel lago di Lesina, nel Foggiano, non è rientrato a casa, facendo scattare l’allarme: l’uomo era uscito per una battuta di pesca in una zona dove soffiava vento forte.

Non vendendolo rientrare, in serata familiari ed amici hanno dato l’allarme: sul posto i carabinieri ed i sommozzatori dei Vigili del Fuoco unitamente al Nucleo SA – Soccorso Acquatico.

A circa trecento metri dalla riva è stato ritrovato il barchino del 70enne, ribaltato.