Fonti rinnovabili nel settore elettrico, a Bari la terza tappa del roadshow di Elettricità Futura e Confindustria

Si svolgerà il prossimo 3 dicembre, alle ore 10.00, presso la sede di Confindustria di Bari la terza tappa del roadshow “Le opportunità di sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore elettrico – Incontri con il territorio”, organizzato da Elettricità Futura, in collaborazione con Confindustria Puglia e Confindustria Bari e BAT.

Il workshop costituisce un’occasione di confronto tra le aziende del settore elettrico e le Istituzioni con un particolare focus sulle prospettive di sviluppo delle Fonti rinnovabili in Puglia. L’obiettivo è fare il punto della situazione sui risultati raggiunti e sulle prospettive delle FER alla luce dell’evoluzione del quadro normativo nazionale e regionale. Sarà infine l’occasione per individuare, in sinergia con gli Enti e le Istituzioni competenti, le soluzioni possibili per accrescere la competitività del territorio.

Tra le personalità presenti, Domenico De Bartolomeo, Presidente di Confindustria Puglia, Lucia Bormida, Vicepresidente di Elettricità Futura, Chief Public Affairs & Communication Officer Gruppo ERG, Davide Valenzano, Head of Regulatory Affairs Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE), Simona Ciancio, Responsabile affari regolatori mercati Terna S.p.A., Marco Peruzzi, Presidente E2i – Membro Elettricità Futura, Fabrizio Tortora, Business development M&A South Europe and LATAM Director Falck Renewables S.p.A., Membro Elettricità Futura, Giovanni Simoni, Membro Consiglio Generale Elettricità Futura, CEO Kenergia Srl, Marco Manchisi, Responsabile Sviluppo Rinnovabili e Cogenerazione TERA – F.lli Ciccolella, Membro del Collegio dei Probiviri Elettricità Futura, Giorgio Perconti, Director – Responsabile Power & Utility Transaction Services Ernst & Young, Domenico Laforgia, Direttore Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro e Angelo Di Giovine, Presidente della Sezione Energia Ambiente ed Utilities di Confindustria Bari e BAT.