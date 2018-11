FoResta in Città: Milano raccontata attraverso gli alberi

Un progetto, un libro, un Cd musicale, una camminata per le strade di Milano! Questo è il progetto “FoResta in Città”, oggi protagonista di una campagna di crowdfunding sulla storica piattaforma Produzioni dal Basso. Si tratta di un libro che raccoglie sedici storie di alberi e poi, di uomini che sono diventati alberi, sette illustratori hanno regalato immagini alle storie e un musicista ha creato sedici brani che raccontano i suoni, i rumori e le melodie della città. Insieme alla voce narrante e alla musica della chitarra, il Cd fa danzare insieme tutti questi elementi in un’unica canzone.

Una foresta, come una città, cresce si diffonde spontaneamente senza limiti ne confini. Una foresta come una città è un luogo incantato, misterioso e anche un pò inquietante.Ogni Albero è una storia da ascoltare, ogni Uomo è un universo da scoprire.

Ci vuole tempo, un tempo lento, diverso, il tempo della natura della relazione, quel tempo che non si sa che ore sono. Una camminata lenta per la città, per creare legami e relazioni, per tornare ad una narrazione di storie che ripopolino le strade, le piazze, e i quartieri.

Una foresta di alberi che raccontano, di uomini che come alberi aspettano e vivono la città con pazienza e si accomodano in quella fessura e crepa urbana e ci costruiscono la propria casa, come un albero che modella l’asfalto con le sue radici. “FoResta in città” è un invito a restare in città e a scoprire la sua bellezza e aver voglia di meravigliarsi. Un libro e un CD musicale che ci invita a imparare dagli alberi, che si fanno spazio senza invadere quello degli altri, resilienti accolgono quello che c’è e lo trasformano in bellezza. Chi meglio può farlo, se non un albero in città che sa persino modellare il cemento.