Sommersa da formiche al “San Giovanni Bosco” di Napoli: il governatore De Luca visita l’ammalata

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, si è recato oggi in visita alla donna extracomunitaria intubata ricoperta dalle formiche nell’ospedale “San Giovanni Bosco” di Napoli.

De Luca, dopo essersi intrattenuto a lungo con l’ammalata, avrebbe poi incontrato i dirigenti ed il personale della struttura ospedaliera.

“Per le aree di inefficienza, di sciatteria – o peggio – ancora presenti, si procederà con rigore assoluto“, ha dichiarato De Luca. “Vi sono situazioni anomale frutto di decenni di disorganizzazione e di mancato governo della nostra sanità. Basti pensare che solo all’Asl Napoli 1 sono prendenti 160 provvedimenti disciplinari“.

“Sono stato nell’ospedale anche per verificare nel dettaglio, al netto delle inchieste in corso, quanto è accaduto. Accertato che, da subito, tutti i reparti del plesso sono stati santificati nuovamente (dopo che già nello scorso mese di agosto era stata realizzata una completa disinfezione) attualmente sono ancora in corso puntuali accertamenti su quanto si è verificato nel corso della notte tra il 9 e il 10 novembre, quando le formiche sono penetrate nel reparto fin sul letto della paziente“. “E’ doveroso difendere la dignità di Napoli, delle tante realtà di eccellenza nazionale e del lavoro straordinario sul piano della dedizione e professionalità posto in essere da migliaia di medici, infermieri e dipendenti delle nostre strutture“.