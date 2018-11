Francia: trovato secondo corpo tra le macerie a Marsiglia, è una donna

Trovato il corpo di una donna tra le macerie dei due palazzi crollati nel centro di Marsiglia: lo ha reso noto il procuratore della città, Xavier Tarabeux. In mattinata era stato trovato il corpo senza vita di un uomo. In totale, oltre 120 vigili del fuoco e soccorritori sono al lavoro per cercare di trovare qualche sopravvissuto tra le macerie, alte almeno 15 metri. Si ipotizza la presenza di 8 persone negli edifici al momento del crollo. Tra i dispersi anche l’italiana Simona Carpignano.