Freddo record in USA, Trump: “Cos’è successo al riscaldamento globale?”

“Ondata di aria fredda brutale ed estesa che potrebbe battere tutti i record. Cosa è successo al riscaldamento globale?“: lo ha scritto su Twitter il presidente Donald Trump, in riferimento alle temperature gelide attese in particolare nel nordest degli USA nel Giorno del Ringraziamento. Il tycoon torna quindi a mettere in dubbio i cambiamenti climatici e gli effetti connessi.