Gatto Nero Day: il 17 novembre la giornata contro le superstizioni

“Torna anche quest’anno nella giornata di sabato 17 novembre la giornata internazionale del gatto nero contro tutte le superstizioni“: lo annuncia in una nota l’associazione animalista AIDAA. “Oramai la giornata è un appuntamento a livello internazionale promosso per il quindicesimo anno consecutivo dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente e ripreso da centinaia di associazioni a livello nazionale ed internazionale che organizzano manifestazioni ed iniziative spontanee a difesa del gatto e per favorire la loro adozione. Nata quindici anni fa da un idea di Lorenzo Croce presidente AIDAA la giornata ha avuto fin dall’inizio una forte presa come giornata contro la superstizione e della sfiga che per molti (erroneamente) è incarnato dal gatto nero. Anno dopo anno la giornata si è trasformata in una vera festa dei gatti neromantati a livello internazionale con mostre, iniziative e concerti in onore dei gatti neri in diverse parti del mondo.”