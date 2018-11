Immaginaria 360°, arriva nelle scuole il primo progetto di realtà virtuale sulla qualità dell’aria

Voli su drone, grafiche di animazione, video e foto a 360 gradi. Arriva nelle scuole di tutta Italia Immaginaria 360°, il primo progetto di realtà virtuale dedicato alla qualità dell’aria. Realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo di Liquigas, mette la tecnologia al servizio della didattica per sensibilizzare alla salubrità dell’aria: grazie a visori di ultima generazione, gli studenti potranno vivere un’esperienza immersiva unica tra gli inquinanti, nel traffico urbano, nelle abitazioni e nelle fabbriche, alla scoperta del mondo dell’aria e delle azioni virtuose da mettere in campo per il suo miglioramento.

“Con Immaginaria 360° – spiega Filippo Bernocchi, presidente di Ancitel Energia e Ambiente – prosegue il nostro impegno sull’educazione ambientale con modalità virtuale. Oltre al tema dei rifiuti e dell’acqua, dal 2019 saremo in grado di offrire agli alunni un modulo di educazione ambientale che comprende anche l’aria, la componente fondamentale del nostro ecosistema. Conoscere l’elemento, le sue criticità e la necessità di salvaguardarlo con i nostri comportamenti quotidiani, costituisce la mission che ci siamo dati sin da quando abbiamo iniziato ad occuparci dei temi di sviluppo sostenibile”.

L’Amministratore Delegato di Liquigas Andrea Arzà aggiunge: “In Liquigas promuoviamo da sempre la diffusione di una maggiore consapevolezza sul ruolo della sostenibilità e della qualità dell’aria, e a maggior ragione crediamo che sia di fondamentale importanza puntare sull’educazione delle nuove generazioni, i cittadini di domani. Investiamo attivamente in progetti dedicati a stimolare i più giovani ad adottare comportamenti responsabili e a sviluppare una coscienza critica sul temi ambientali, abbiamo dunque collaborato con profonda convinzione alla realizzazione dell’iniziativa Immaginaria 360° con Ancitel Energia e Ambiente”.