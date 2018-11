In aumento le aree forestali mediterranee, ma sempre più a repentaglio

Tra il 2010 e il 2015 la superficie delle aree boschive mediterranee è cresciuta del 2%, con un aumento di 1,8 milioni di ettari – circa la dimensione di un paese come la Slovenia – afferma un nuovo rapporto FAO-Plan Bleu – Lo Stato delle foreste mediterranee .

Ma le aree boschive mediterranee sono anche colpite dal degrado e sono sempre più a rischio a causa dei cambiamenti climatici, dell’aumento della popolazione, degli incendi boschivi e della scarsità d’acqua, avverte il rapporto.

“Le foreste del Mediterraneo da tempo si sono adattate alle pressioni causate dallo sviluppo umano. Ma mai queste pressioni sono state così estreme come adesso”, ha dichiarato Hiroto Mitsugi, Vice Direttore Generale della FAO, del Dipartimento forestale.

“A meno che non si faccia di più per combattere questo degrado, oltre 500 milioni di persone in 31 paesi e tre continenti dovranno presto affrontare una vasta gamma di problemi economici, sociali e ambientali”, ha aggiunto Mitsugi.

Elen Lemaitre-Curri, Direttore di Plan Bleu, ha dichiarato: “In un contesto di cambiamenti climatici, sociali e di stile di vita nel Mediterraneo, le foreste e gli alberi sono fondamentali per la sostenibilità generale della regione. Foreste, terreni agro-forestali, alberi e parchi urbani possono aiutare a preservare i servizi chiave dell’ecosistema, ridurre il degrado del suolo e sostenere la transizione verso un’economia circolare, efficiente in termini di risorse, a basse emissioni di carbonio e socialmente equa. Sfruttare questo potenzial implica l’utilizzo di approcci partecipativi, strumenti economici innovativi e partnership “.

Foreste mediterranee – dati chiave

La superficie forestale dei paesi mediterranei è di circa 88 milioni di ettari – le dimensioni della Francia e dell’Italia – e rappresenta il 2% dell’area forestale globale

Complessivamente, l’aumento della superficie forestale è stato leggermente maggiore nel Mediterraneo settentrionale rispetto al sud ma, su base nazionale, la maggiore perdita di aree forestali si riscontra nei paesi europei (la più grande perdita di aree forestali tra il 1990 e il 2015 si è verificata in Bosnia Erzegovina e in Albania)

Nel Mediterraneo ci sono 80 milioni di ettari di terre degradate, fra queste le foreste

Le aree protette sono aumentate, in particolare nelle regioni con piccole aree forestali: il Nord-Africa ospita il 4% delle foreste mediterranee, ma le foreste rappresentano quasi un quarto delle aree protette

Le foreste immagazzinano oltre 5 miliardi di tonnellate di carbonio (circa il 2% del carbonio globale delle foreste), con un aumento di 1,65 miliardi (2% l’anno) tra il 1990 e il 2015

Oltre 400.000 ettari di foreste vengono bruciati ogni anno

Almeno 339 delle specie animali e vegetali delle aree boschive mediterranee (il 16%) sono a rischio di estinzione

Cause del degrado

Il degrado delle foreste nel nord del Mediterraneo è causato principalmente dall’abbandono della terra e dagli incendi, mentre quelle nel sud-est soffrono di uno sfruttamento eccessivo dei pascoli, dei tagli per la legna da ardere e della pressione demografica.

Il cambiamento climatico rimane comunque la minaccia più significativa per tutte le foreste del Mediterraneo. L’aumento delle temperature, i modelli irregolari delle precipitazioni e le siccità prolungate modificheranno significativamente la copertura e la distribuzione di boschi e alberi nei prossimi anni.

Ad esempio, se gli alberi cercano di resistere alla siccità, esauriscono le loro riserve di carbonio e producono meno carboidrati e resine, che sono essenziali per la loro salute. Questo ha già portato a un declino o deperimento di querce, abeti, conifere, faggi e pini in Spagna, Francia, Italia e Grecia e di cedri dell’Atlante in Algeria.

La popolazione mediterranea è raddoppiata tra il 1960 e il 2015, raggiungendo 537 milioni, e si stima salirà a 670 milioni entro il 2050. Mentre nel nord c’è stato un piccolo cambiamento demografico, la rapida crescita della popolazione nel sud-est ha portato a uno sfruttamento eccessivo delle risorse naturali.

Gli incendi boschivi rimangono una grave minaccia. Sebbene negli ultimi decenni il numero d’incendi sia diminuito nel nord e nel nord-est, quelli di grandi dimensioni (che hanno interessato oltre 500 ettari) sono aumentati. Il rapporto prevede che questa tendenza – un numero inferiore di incendi ma di maggiore entità – continui.

La scarsità d’acqua e l’erosione del suolo sono particolarmente dannose per le foreste mediterranee poiché i suoli sono più sottili e più poveri di quelli di altre regioni.

Oltre 300 specie animali e vegetali minacciate di estinzione

La regione del Mediterraneo è il secondo più grande bacino di biodiversità del mondo, ma le foreste devono affrontare crescenti pressioni, così come i suoi animali e le sue piante.

Le foreste ospitano tre quarti delle specie di mammiferi terrestri del Mediterraneo, quasi la metà delle specie di vertebrati della regione e quasi i tre quarti degli insetti terrestri. Le foreste detengono anche più di un quarto delle specie vegetali superiori della regione.

I boschi in Spagna, Italia, Grecia, Turchia e Marocco hanno il più alto numero di specie minacciate (26% in Spagna, 24% in Italia, 21% in Grecia, 17% in Turchia, 15% in Marocco).

Le foreste mediterranee sono inoltre ricche di funghi, che però stanno gradualmente diminuendo a causa del taglio e della raccolta del legname.

Soluzioni per il degrado forestale

Il rapporto sollecita i paesi a potenziare il ripristino di foreste e paesaggi. In particolare raccomanda:

Assottigliare e piantare specie di alberi misti per ridurre l’impatto della siccità

Nuove politiche antincendio che vadano oltre la soppressione degli incendi e comprendano attività preventive di gestione della vegetazione, preparazione alle emergenze e ripristino

Una strategia forestale regionale e politiche comuni

Rafforzamento della catena di valore forestale

Le foreste mediterranee fanno già parte dell’economia verde, ma i loro contributi potrebbero essere massimizzati se le strategie relative all’economia verde vi ponessero maggiore attenzione

Aumento di foreste, parchi e orti nelle aree urbane

Creazione di partenariati pubblico-privato più forti per la gestione delle foreste

Applicare le linee guida della FAO sul ripristino di foreste e paesaggi degradati

Il rapporto copre 27 paesi: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Giordania, Libano, Libia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Malta, Monaco, Montenegro, Marocco, Palestina, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Siria, Tunisia e Turchia.