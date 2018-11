Incendi in California: Gerard Butler mostra i resti della sua casa a Malibù

L’attore scozzese Gerard Butler ha postato una foto su Twitter che ritrae ciò che resta (ben poco) della sua villa a Malibù, in California, devastata da giorni da incendi che hanno provocato oltre 31 morti e 200 dispersi.

“Ritornato alla mia casa a Malibù dopo l’evacuazione. Sono tempi strazianti in California. Ispirato come non mai dal coraggio, spirito e sacrificio dei vigili del fuoco. Grazie Los Angeles Fire Department. Se potete, sostenete questi uomini e donne coraggiosi“, ha scritto l’attore su Twitter.

L’attore, con la mascherina bianca al collo, mostra i resti della villa con quel che resta di una jeep.

Moltissimi vip sono stati costretti a fuggire dalle proprie case, minacciate dalle fiamme.