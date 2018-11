Incendi Usa: domate al 100% le fiamme in California

E’ stato domato al 100 per cento l’incendio in California che ha fatto finora 87 morti e 249 dispersi. Lo riferiscono i vigili del fuoco su Twitter.

L’incendio denominato Camp Fire, il peggiore della storia della California, ha mandato in fumo 620 chilometri quadri di territorio, riducendo completamente in cenere Paradise, la cittadina a nord di San Francisco dove vivevano 27 mila persone.

Le fiamme, che hanno portato all’evacuazione anche di Malibu’, il paradiso delle star di Hollywood, sono divampate l’8 novembre scorso. Sono state alimentate dal vento di Santa Ana, in genere caldo e polveroso, che spira con direzione nord-est/sud-ovest, attraverso i canyon verso l’oceano, e che in autunno procura spesso incendi, soprattutto nelle aree in cui nei mesi precedenti e’ caduta poca acqua. Nei primi giorni, uno degli incendi si e’ sparso cosi’ veloce che bruciava l’equivalente di un campo di football al secondo. Il fumo dei roghi e’ arrivato fino a New York.