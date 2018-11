Incendi sul Vesuvio: nel 2018 interventi in forte calo

Nelle aree protette del parco nazionale del Vesuvio gli interventi per incendi sono calati nel corso dell’estate 2018, rispetto allo scorso anno, quando furono ridotti in cenere quasi 500 ettari di pinete: lo ha reso noto l’ente, nell’ambito della conferenza di presentazione dei risultati della campagna antincendio boschivi 2018 nel parco del Vesuvio.

“I dati ci confermano che il grande sforzo messo in campo ha quasi azzerato gli incendi nel 2018. Ovviamente questo non vuol dire che abbiamo sconfitto i piromani ma solo che abbiamo imboccato la strada giusta,” ha dichiarato Agostino Casillo, presidente dell’ente parco nazionale del Vesuvio.