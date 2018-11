Tramite un’analisi caso per caso, verra’ proposta da oggi la presa in carico presso le strutture di accoglienza organizzate dalla Protezione Civile. Ai bambini sara’ assicurato un servizio di trasporto scolastico che consentira’ loro di continuare a frequentare le scuole.

La Protezione Civile, con il supporto della Sala Operativa Sociale, sta coordinando le operazioni di supporto alle persone evacuate dallo stabile in via Prenestina 944. Lo riferisce il Campidoglio in una nota.

Incendio a Roma, la Protezione Civile: “Sostegno alle persone evacuate”

