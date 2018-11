Incidente di caccia nel Pisano: ucciso per sbaglio da un amico

Un cacciatore di 63 anni è stato ucciso per errore da un compagno durante una battuta di caccia sulle colline di Palaia, nel Pisano. L’uomo è stato colpito alla testa da una fucilata da un altro componente della squadra di cacciatori ed è praticamente morto sul colpo.

Immediate le richieste di soccorso pervenute dai cacciatori, ma per il sessantatreenne non c’era più nulla da fare. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di San Miniato (Pisa) per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti anche se l’ipotesi dell’incidente è al momento quella più probabile.

Gli investigatori stanno ancora raccogliendo le testimonianze degli amici della vittima per cercare di comprendere come si siano svolti i fatti, ma secondo una prima ricostruzione è possibile che il cacciatore deceduto si sia trovato improvvisamente sulla linea di tiro dell’amico.