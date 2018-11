Incidenti in Montagna: 136 morti nel 2018 in Svizzera

Nei primi 9 mesi del 2018 ben 136 persone hanno perso la vita in incidenti di montagna in Svizzera: quasi il 50% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, spiega in una nota il Club Alpino Svizzero (CAS), fornendo il suo bilancio intermedio.

Le abbondanti nevicate dello scorso inverno e le condizioni insolitamente calde di quest’estate hanno generato molta attività in montagna nel 2018, rileva il CAS.

Nel corso del 2018, le organizzazioni di soccorso hanno tratto in salvo 2753 persone nelle Alpi svizzere e nel Giura (comprese le persone non ferite e i malati).