La polizia non indica le cause dell’incidente, ma si sospetta che il conducente viaggiasse ad una velocità eccessiva. Secondo i media locali, a bordo del bus c’erano circa 35 persone.

Almeno 28 persone, tra cui molti bambini, sono morti per un incidente di un bus nello Stato di Karnataka, nel sud dell’India. Lo rende noto la polizia locale. Il bus è uscito fuori strada ed è precipitato in un canale.

article

1184942

MeteoWeb

India: almeno 28 morti per un incidente in bus

Almeno 28 persone, tra cui molti bambini, sono morti per un incidente di un bus nello Stato di Karnataka, nel sud dell’India. Lo rende noto la polizia locale. Il bus è uscito fuori strada ed è precipitato in un canale. La polizia non indica le cause dell’incidente, ma si sospetta che il conducente viaggiasse ad

http://www.meteoweb.eu/2018/11/india-incidente-bus/1184942/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2016/09/autobus-india.jpg

bus,india

NEWS