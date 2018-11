Influenza e vaccini: appuntamento all’Ospedale San Giuseppe di Milano insieme al virologo Fabrizio Pregliasco

Il 28 novembre alle ore 18:00 appuntamento all’Ospedale San Giuseppe di Milano per discutere di influenza e vaccinazioni. A chiarire eventuali dubbi e rispondere alle domande dei cittadini un ospite d’eccezione, il virologo Fabrizio Pregliasco, Professore all’Università degli Studi di Milano.

Le temperature si stanno abbassando e con loro sono in arrivo i tipici malanni invernali, influenza compresa. Per l’anno 2018-2019 è attesa un’epidemia influenzale di media intensità e le previsioni parlano di 5 milioni di italiani che saranno costretti a letto. Il picco è previsto nelle prime quattro settimane di gennaio, con 13-15 casi ogni mille assistiti, ma l’ultimo bollettino Influnet dell’Istituto Superiore di Sanità (Rapporto N. 4 del 21 novembre 2018) avverte che l’influenza ha già iniziato la sua corsa colpendo 373mila italiani (ndr: casi stimati). Ma come distinguere la “vera influenza” da altre varietà infettive? Come si previene? Per chi è indicato il vaccino influenzale? Quali sono i comportamenti corretti da tenere in caso di sintomi influenzali e da raffreddamento? Perché gli antibiotici sono inutili contro l’influenza? A queste e ad altre domande risponderà il Professor Pregliasco, esperto in virologia e vaccinazione antinfluenzale nonché divulgatore scientifico, che verrà intervistato dal giornalista Edoardo Rosati.

Con questo appuntamento si chiude, per quest’anno, il ciclo di 9 incontri “I Mercoledì della Salute” organizzati dall’Ospedale San Giuseppe che, creando occasioni di dialogo diretto tra cittadini ed esperti – senza l’intermediazione fuorviante del web e dei social – ha voluto contribuire a sfatare fake news e falsi miti della medicina.