Influenza: già 185mila italiani colpiti, 67mila in una settimana

Sono già 185mila gli italiani colpiti dall’influenza, tra febbre e dolori articolari (67mila solo nell’ultima settimana): lo riporta il rapporto InfluNet dell’Istituto Superiore di Sanità, che segnala un’incidenza di 1,11 casi per mille assistiti, considerata ancora a livello di base. Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 2,00 casi per mille assistiti, tra i 5-14 anni scende a 0,85, mentre nella fascia 15-64 anni e’ pari a 1,22 e tra gli individui di eta’ pari o superiore a 65 anni a 0,78 casi per mille assistiti.