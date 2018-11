Influenza, virologo: è il momento giusto per vaccinarsi

“In Italia la situazione sul fronte dell’influenza è ancora tutto sommato ‘tranquilla’. Si registra un lieve aumento dell’attività dei virus stagionali legato all’andamento meteorologico e a una conseguente facilitazione della diffusione. E’ questo il momento giusto per vaccinarsi“: lo ha dichiarato all’AdnKronos Salute il virologo dell’università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, secondo cui camici bianchi e operatori sanitari “dovrebbero, come gesto di responsabilità professionale, vaccinarsi“.

“Siamo ancora lontani dalla stagione epidemica vera e propria. In compenso – prosegue l’esperto – ci infastidiscono alla grande le forme ‘simil-influenzali’, grazie agli sbalzi termici“.

L’influenza vera e propria “arriverà quando la temperatura si mantiene rigida per un discreto periodo di tempo“.