iostoconlaLiguria: blitz di agricoltori e pescatori al Porto di Genova

Blitz dei pescatori, degli agricoltori e degli allevatori con prodotti e pecore, asini e mucche al seguito al Porto di Genova per chiedere una nuova rotta per il futuro della Liguria. L’iniziativa è della Coldiretti per domani venerdì 30 novembre dalle ore 10.00 nella Darsena di Genova (Calata Vignoso) dove giungeranno migliaia di imprenditori e cittadini.

Una mobilitazione accompagnata dalle eccellenze della terra e del mare ligure per affrontare le gravi difficoltà attuali ma anche far conoscere le grandi opportunità che si possono avere dalla valorizzazione delle storiche risorse. A #iostoconlaLiguria ci sarà infatti una vera Arca di Noè ancorata nel centro del Porto, con a bordo uno spaccato di vita contadina, di mare e di terra, da salvare per non rischiare di perdere un patrimonio culturale, ambientale e umano di inestimabile valore.

Sarà aperto un grande mercato di Campagna Amica a km zero e tanti laboratori per far conoscere i segreti dei tesori della Regione, dalla sfilettatura del pesce alla creazione di un orto-cittadino, dall’assaggio dell’olio nuovo alla preparazione del pesto al mortaio, mentre gli Agrichef e i FisherChef di Campagna Amica faranno conoscere le antiche ricette della tradizione culinaria ligure.