Ispra organizza a Roma il 27 novembre un convegno per fare il punto sul tema del danno ambientale in Italia con tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di risarcimento, condividere esperienze maturate e affrontare questioni aperte.

Dall’incidente della Costa Concordia alle discariche dei Casalesi a Giugliano in Campania, dalla Valle del Sacco nel Lazio allo sversamento nel Polcevera avvenuto a Genova nel 2016.

article

1184737

MeteoWeb

ISPRA: il danno ambientale, prevenzione e riparazione in un Sistema a rete

Dall’incidente della Costa Concordia alle discariche dei Casalesi a Giugliano in Campania, dalla Valle del Sacco nel Lazio allo sversamento nel Polcevera avvenuto a Genova nel 2016. Ispra organizza a Roma il 27 novembre un convegno per fare il punto sul tema del danno ambientale in Italia con tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di

http://www.meteoweb.eu/2018/11/ispra-danno-ambientale/1184737/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2018/11/ispra-danno-ambientale.jpg

ISPRA

AMBIENTE