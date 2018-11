La meteorologia nel XXI secolo tra sensazionalismo e realtà: domenica 18 novembre una conferenza aperta a Terni

Quanto sensazionalismo e quanta realtà nella meteorologia del XXI secolo?

Com’è diventata oggi la comunicazione legata alla meteorologia e quali sono i suoi utenti finali?

L’Associazione Meteo Centro Italia inaugura con una conferenza evento aperta alla città di Terni e dedicata alle pratiche comunicative della meteorologia.

La conferenza, che si terrà domenica 18 novembre 2018 alle ore 16.00 presso la Sala dell’Orologio del CAOS – centro arti opificio siri di Terni in via Luigi Campofregoso 98, vedrà come attori principali non solo l’Associazione Meteo Centro Italia insieme alla sua presentazione a Terni in qualità di prima Associazione Meteo della città, ma anche noti meteorologi nazionali che interverranno sulla tematica della conferenza stessa: La meteorologia nel XXI secolo tra sensazionalismo e realtà.

Tra i relatori spiccano nomi noti come il colonnello Paolo Sottocorona – meteorologo di La7, l’Ing. Massimiliano Santini, Meteorologo certificato WMO di RAI Pubblica Utilità e membro dello staff Linea Meteo, Fabio Pauselli meteorologo Umbria Meteo.

La scelta di affrontare una tematica tanto delicata nasce dalla volontà di voler informare ed educare i nostri lettori e fanpage sulle buone politiche della comunicazione meteorologica, su come oggi fare fake news sia semplice ma allo stesso tempo pericoloso in territori difficili come il nostro.

Per info e contatti:

mail: meteocentroit@gmail.com

recapito telefonico: 3402662185