E’ in corso, dalle prime ore di questa mattina, l’esondazione delle acque del Lago Maggiore in uno dei punti più bassi delle sue sponde: il parcheggio antistante il municipio di Pallanza, una delle tre frazioni in cui è suddivisa la città di Verbania. Non si segnalano particolari disagi.

Dopo mezzogiorno il livello del lago era di circa 195,8 metri sul livello del mare, ancora sotto la soglia di pericolo di 196 metri sul livello del mare, che potrebbe essere raggiunta nella notte o domani.