A Lignano Sabbiadoro un Natale d’a…mare: il Presepe di Sabbia e i mercatini tra gusto e divertimento

Lignano Sabbiadoro è da vivere anche d’inverno: per tutto il mese di dicembre sono tantissime le iniziative organizzate dal Comune in collaborazione con Lignano Sabbiadoro Gestioni e le associazioni locali per intrattenere e stupire chi vuole passare le feste guardando il mare.

Il presepe di sabbia e il Christmas Food Village

Sabato 8 dicembre prende il via ufficialmente la kermesse natalizia con l’apertura della manifestazione “Natale d’a…mare” con l’inaugurazione del celebre Presepe di Sabbia, dei mercatini di Natale e del Lignano Christmas Food Village.

Torna anche quest’anno per la 15ª edizione, lo spettacolo del Presepe di Sabbia: un’esposizione unica che ogni anno raccoglie 50.000 visitatori provenienti da tutta Europa, frutto del lavoro di scultura degli artigiani dell’Accademia della Sabbia che si radunano da tutta Italia per celebrare la magia della natività plasmando la sabbia dorata di Lignano.

Oltre al Presepe di Sabbia, il Natale lignanese regalerà altre occasioni di divertimento con i mercatini del Lignano Christmas Food Village: 18 casette in legno bianco, con cibo per tutti i gusti e oggettistica natalizia, intorno al gigantesco albero, 14 metri di altezza illuminato da 30 mila led, animeranno Viale Gorizia, tra la fontana ed il lungomare, portando gusto e divertimento nei weekend di dicembre e nelle date clou del Natale. Musica natalizia in filodiffusione e DJ set dal vivo con Radio Company, suggestivi allestimenti e assaggi e spuntini per i palati più raffinati renderanno entusiasmante la passeggiata in centro, offrendo un rilassante break alla frenesia dello shopping natalizio.